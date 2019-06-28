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"А как же Виталина?": любовник Цымбалюк-Романовской попрощался с Россией

Виталина Цымбалюк-Романовск и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец покинул страну

Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram фото из самолета, отметив, что находится в Нью-Йорке. Поклонники артиста принялись, строить теории о том, куда пропала Виталина Цымбалюк-Романовская и навсегда ли он покинул родину.

"Прощай, любимая Россия! Здравствуй, Америка!"

– подписал кадры Шаляпин.

На снимках артист позирует один, поэтому подписчики пришли к выводу, что пианистка в очередной раз осталась в Москве и будет ждать своего возлюбленного, пока тот отдыхает. Некоторые предположили, что Прохор устал от Виталины.

"А как же Виталина?", "От Виталины сбежал опять, так надоела уже?", "А Виталина, как верная Пенелопа опять ждет", "Опять Виталинку оставил?" – поинтересовались интернет-пользователи.

Кое-кто переживал о том, что Шаляпин выглядит уставшим, что, вероятно, обусловлено просто долгим перелетом, но у фаната нашлась своя версия.

"Эти старушки всю красоту высосали, что-то опростовел наш Шаляпин", – беспокоится за своего кумира поклонник.

Другие фанаты обратили внимание не на отсутствие любимой певца, а на его слова. Они сочли, что Шаляпин решил уехать в другую страну на достаточно долгий период, и попросили его обязательно возвращаться.

"Почему Прощай?", "Вы на совсем туда переезжаете жить?", "Прощай Россия". Проша, ты навсегда отчалил???!!!" – удивились поклонники.

В Сети периодически появляются слухи о том, что Шаляпин вот-вот бросит Цымбалюк-Романовскую, с которой встречается совсем не из-за любви. Некоторые недоброжелатели даже уверены, что роман артистов – это пиар. Злопыхатели считают, что Виталина портит Прохору репутацию. 

Полина ИВАНОВА
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