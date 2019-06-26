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"Смени на другую": Цымбалюк испортила репутацию Шаляпина

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитости посоветовали избавиться от возлюбленной

Поклонники Прохора Шаляпина уверены, что бывшая супруга Армена Джигарханяна совершенно не подходит артисту. Цымбалюк-Романовскую раскритиковали за внешность и поведение, кто-то и вовсе считает, что она портит репутацию певца.

Обсуждение развернулось под записью в Instagram, где Шаляпин продемонстрировал свой музыкальный талант. Артист спел русскую песню в эфире одной из передач. Комментаторы после увиденного предложили Прохору петь не со своей возлюбленной, а с Надеждой Кадышевой.

"Виталину только смени на другую, она репутацию тебе портит", "Вам нужно попробовать спеть с Кадышевой. Дуэт будет неповторимый. И сочетание голосов безупречное", "Ну не нравится она мне", "Виталина гадкая женщина",

раскритиковали в социальных сетях.

Поклонники артиста уверены, что карьера Шаляпина должна пойти в гору, ведь он поет душевные русские песни и обладает "золотым голосом". Кто-то даже вспомнил один из первых клипов звезды, где его засняли в компании красавиц.

Дарья ПЕТРОВА
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