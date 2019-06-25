Все видно: бывшая Шаляпина сделала сальто в коротком платье

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Анна Калашникова удивила зрителей своими акробатическими трюками. Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина исполнила сальто прямо на сцене, а после села на шпагат. В этот момент на красотке было короткое платье, которое задралось и обнажило формы – пикантный момент стал часть клипа артистки.
Калашникова вслед за Шаляпиным решила стать певицей. Видео на песню "По любви" срежиссировал Алексей Воробьев. Он же снялся в главной роли вместе с Гошей Куценко, Никасом Сафроновым и Леной Лениной.
Клип, длительностью 6 минут, получился похожим на минифильм. Исполняла ли Калашникова трюки сама или обратилась к помощи дублера – неизвестно.
Поклонники творение бывшей Шаляпина оценили, но больше внимания к себе привлек певец Алексей Воробьев – комментаторы удивлены его режиссерским талантом.
"Алексей молодчинка!", "Клип шикарный как и сам Алексей", "Немного смутили неприличные шпагаты", "Анна еще и акробатка", "Воробьев супер", "Клип – шедевр", "Лайк Воробьеву", "Клип вытаскивает песню", "Отличное видео",
– прокомментировали на YouTube.
Карьера Прохора Шаляпина пока складывается не так успешно. Его совместную песню с Виталиной Цымбалюк-Романовской вырезали из эфира.
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