Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вырезанное из эфира видео с бывшей Джигарханяна слили в Сеть

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Из-за кадров разразился скандал

Любовник Цымбалюк-Романовской вышел из себя.

Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram отрывок из передачи "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. На кадрах он вместе с Виталиной исполняет новую песню "Люди с экрана".

Цымбалюк-Романовская вышла на сцену в ярко-красном платье. Прохор – в костюме с блестящим пиджаком. Выступление сладкой парочки, как отметили подписчики, из эфира почему-то вырезали. Однако на странице Шаляпина разгорелись страсти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Одна из пользовательниц ехидно отметила: "Как раз для ваших престарелых фанаток хит", на что получила весьма грубый ответ от Прохора.

"ты ещё доживи до старости , сопля", – резко отозвался он.

Обвинив певца в высокомерии, с критикой пользователи обрушились и на Виталину. По их мнению, киевская пианистка не умеет вести себя на сцене (орфография и пунктуация сохранены).

"Неприятная....женщина......" "о ну вы то как никто другой заботитесь о престарелых! Особенно женского пола,особенно богатых , особенно щедрых !))" "Ну не нравится она мне.... На сцене держать себя совсем не умеет. Ноги в растопырку... А стилисты???? Вы когда делали макияж, ВЫ специально поиздевались?" "А я очень люблю Виталину, очень она мне нравится, и теперь петь стала намного лучше, но да, стоять на сцене надо уметь красиво. "Ноги в растопырку" надо срочно исправлять ! А то, вторая Таня Буланова, раскоряченная по сцене, нам не нужна", "Песен в программе не было. Вырезали. А так программа понравилась. Как всегда вы были честны и открыты. Спасибо!" "Виталина гадкая женщина,творит свои гадости из-подтишка,а претворяется ангелом,хотя ничего еще из себя не представляет.Прохор будьте с ней просто добропорядочными людьми,ведите себя достойно.А то ваше высокомерие зашкаливает.Всего вам доброго", – написали они.

Ранее Шаляпин заявил, что не прочь пожить с Арменом Джигарханяном.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей