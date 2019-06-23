Вырезанное из эфира видео с бывшей Джигарханяна слили в Сеть

Из-за кадров разразился скандал

Любовник Цымбалюк-Романовской вышел из себя.

Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram отрывок из передачи "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. На кадрах он вместе с Виталиной исполняет новую песню "Люди с экрана".

Цымбалюк-Романовская вышла на сцену в ярко-красном платье. Прохор – в костюме с блестящим пиджаком. Выступление сладкой парочки, как отметили подписчики, из эфира почему-то вырезали. Однако на странице Шаляпина разгорелись страсти.

Одна из пользовательниц ехидно отметила: "Как раз для ваших престарелых фанаток хит", на что получила весьма грубый ответ от Прохора.

"ты ещё доживи до старости , сопля", – резко отозвался он.

Обвинив певца в высокомерии, с критикой пользователи обрушились и на Виталину. По их мнению, киевская пианистка не умеет вести себя на сцене (орфография и пунктуация сохранены).

"Неприятная....женщина......" "о ну вы то как никто другой заботитесь о престарелых! Особенно женского пола,особенно богатых , особенно щедрых !))" "Ну не нравится она мне.... На сцене держать себя совсем не умеет. Ноги в растопырку... А стилисты???? Вы когда делали макияж, ВЫ специально поиздевались?" "А я очень люблю Виталину, очень она мне нравится, и теперь петь стала намного лучше, но да, стоять на сцене надо уметь красиво. "Ноги в растопырку" надо срочно исправлять ! А то, вторая Таня Буланова, раскоряченная по сцене, нам не нужна", "Песен в программе не было. Вырезали. А так программа понравилась. Как всегда вы были честны и открыты. Спасибо!" "Виталина гадкая женщина,творит свои гадости из-подтишка,а претворяется ангелом,хотя ничего еще из себя не представляет.Прохор будьте с ней просто добропорядочными людьми,ведите себя достойно.А то ваше высокомерие зашкаливает.Всего вам доброго", – написали они.

Ранее Шаляпин заявил, что не прочь пожить с Арменом Джигарханяном.