Лизун и дамочки: любовник Цымбалюк-Романовской развлекается в одиночку

Прохор, похоже, не скучает по Виталине

Певец наслаждается свободой в Нью-Йорке.

Возлюбленный бывшей Джигарханяна гуляет по американскому городу с поистине детским восторгом. Прохор Шаляпин выкладывает довольно неожиданные, но забавные снимки.

Судя по фото в его Instagram, 35-летний артист успел побывать у Статуи Свободы, а также на Бродвее, где снялся с диснеевскими персонажами. Среди них были и "дамы" – Минни Маус и Эльза из "Холодного сердца". Похоже, Прохор любит не только американские мультфильмы, но и знаменитый фильм "Охотники за привидениями". На одном из снимков довольный Шаляпин позирует с зеленым Лизуном.

Поклонники за счастливого Прохора порадовались, однако задались вопросом, почему же он оставил Виталину одну – такое случается не в первый раз. Другие же, напротив, посоветовали ему держаться от нее подальше. Нашлись и такие, кто не захотел, чтобы певец возвращался обратно в Россию – некоторые комментаторы были откровенно грубыми (орфография и пунктуация сохранены).

"Если делать нечего, отдыхай до зари, но на свою голову приключений не ищи... Отдыхай, но только меру знай)))" "Не пускать этого идиота обратно ни в коем случае......" "а где крыса？" "И снова один отдыхаете без Виталины?" "Прохор, вот и правильно, что боком эту крысу Виталина....ехидная она, исподтишка все делает...." "Вот смотрю и вижу насколько Вы хороший, искренний человечек, что редко увидишь от публичных людей..."

– высказались пользователи.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская случайно показала в соцсети белое платье.