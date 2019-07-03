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"Озорник": любовник бывшей Джигарханяна пошел по бабушкам

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Над певцом посмеялись из-за любви к пожилым женщинам

Певец Прохор Шаляпин поделился фотографией с чаепития с Елизаветой II. Пока артист не удостоился аудиенции у самой королевы Англии и проводит время с ее восковой копией. Поклонники не смогли воздержаться от комментариев и посмеялись над Прохором, указывая на его любовь к женщинам постарше.

Сам любовник Виталины Цымбалюк-Романовской на колкие высказывания не реагирует, а только наслаждается отдыхом в Нью-Йорке, куда, кстати, отправился без бывшей супруги Джигарханяна.

"Как не зайти на чай к любимой бабушке Лизе?)))",

– подписал фотографию Шаляпин.

Под снимком кто-то обвинил звезду в том, то он снова пошел по бабушкам, напоминая об отношениях с Ларисой Копенкиной.

"Доехал до главной бабушки", "Копенкину что ли так загримировали или, может быть, Виталину?", "Озорник", "Новая подруга", "Опять по бабушкам...", "Все-таки любишь женщин постарше!", "Мне жутко",

- комментировали в Сети.

Не так давно Прохор Шаляпин раскрыл подробности своих интимных отношений с 63-летней Ларисой Копенкиной. Но самой "горячей штучкой" артист все-таки считает свою более молодую возлюбленную Анну Калашникову, которая недавно сделала сальто на сцене, показав всем вид сзади. 

Дарья ПЕТРОВА
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