"Озорник": любовник бывшей Джигарханяна пошел по бабушкам

Нибиру
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Певец Прохор Шаляпин поделился фотографией с чаепития с Елизаветой II. Пока артист не удостоился аудиенции у самой королевы Англии и проводит время с ее восковой копией. Поклонники не смогли воздержаться от комментариев и посмеялись над Прохором, указывая на его любовь к женщинам постарше.
Сам любовник Виталины Цымбалюк-Романовской на колкие высказывания не реагирует, а только наслаждается отдыхом в Нью-Йорке, куда, кстати, отправился без бывшей супруги Джигарханяна.
"Как не зайти на чай к любимой бабушке Лизе?)))",
– подписал фотографию Шаляпин.
Под снимком кто-то обвинил звезду в том, то он снова пошел по бабушкам, напоминая об отношениях с Ларисой Копенкиной.
"Доехал до главной бабушки", "Копенкину что ли так загримировали или, может быть, Виталину?", "Озорник", "Новая подруга", "Опять по бабушкам...", "Все-таки любишь женщин постарше!", "Мне жутко",
- комментировали в Сети.
Не так давно Прохор Шаляпин раскрыл подробности своих интимных отношений с 63-летней Ларисой Копенкиной. Но самой "горячей штучкой" артист все-таки считает свою более молодую возлюбленную Анну Калашникову, которая недавно сделала сальто на сцене, показав всем вид сзади.
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