"Потерял красавицу": Джигарханян "кусает локти" из-за роскошной Цымбалюк-Романовской

Расставание с любовником пошло пианистке на пользу

Виталина Цымбалюк-Романовская завершает сезон выступлений, экспериментируя с макияжем и нарядами. Пока Прохор Шаляпин отдыхает в одиночку в Штатах, его возлюбленная преобразилась. Под свежим снимком в Instagram знаменитости развернулась бурная дискуссия о том, как прекрасно и молодо она выглядит.

"Завершаем с @golubeva_ulia сезон и готовимся к новым свершениям и новым образам☺️ Всем вдохновения, удачи и хорошего летнего отдыха с любимыми людьми",

– поделилась отличным настроением с подписчиками Виталина, позирующая в кадре с ярким макияжем в красной блузе с цветочным принтом.

Поклонники опешили, глядя на Цымбалюк-Романовскую, и пришли к выводу, что она как никогда хороша. Фанаты сочли, что мужчины в жизни пианистки ведут себя по отношению к ней не так, как она того заслуживает.

"Джигарханян сейчас локти, наверное, кусает, послушал свое окружение и потерял такую красавицу", "Виталина! Прохор ездит без вас, отдыхает без вас, это все в норме?! Зачем вам это нужно, вы достойны не этого", – переживают за свою любимицу россияне.

Цымбалюк-Романовская не стала отвечать на эти комментарии, а вот за некоторые комплименты поблагодарила интернет-пользователей. Подписчики же не скупились на добрые слова.

"Какой яркий и солнечный образ! Вам очень идеально, Виталина", "Милота, очень приятный мейкап, все выдержано и естественно", "Такая довольная", "Вы в любом образе красавица", "Какая-то необычно загадочная", "Цветущая во всех смыслах!", "Просто куколка! Все хорошо", "Шикарная блондинка!" - восхитились пользователи Сети.

К слову, возлюбленный Виталины Прохор Шаляпин сейчас тоже радует поклонников своим цветущим и счастливым видом. Артист путешествует по Европе, но в очередной раз без пианистки, за что его критикуют злопыхатели.