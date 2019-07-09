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"Второй муж": Цымбалюк-Романовская проговорилась о семейном статусе с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Отношения двух звезд, похоже, выходят на новый уровень

Виталина Цымбалюк-Романовская заставила поволноваться своих поклонников. На своей страничке в Instagram хрупкая пианистка назвала своего возлюбленного Прохора Шаляпина "вторым мужем".

"Сегодня я по настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа Но на этот раз вроде обошлось", - 

такой пост выложила Виталина на своей страничке в Instagram. Дива также добавила ролик, в котором Шаляпин сидит в сочинском ресторане, а на колени ему сажают парочку симпатичных девочек. 

Внимательные поклонники парочки наперебой бросились строчить комментарии:

"Второго мужа?! Мы что то пропустили??? Признавайтесь :)", "А вы что уже муж и жена, я что-то пропустила, когда была свадьба", "Он же еще вам не муж!",  "Рада за вас Виталина, что вы вместе с Прохором и никто его не украл", "Вита, берите его уже в ежовые рукавицы и в ЗАГС!!! Тогда будете сидеть и наслаждаться обаянием законного мужа, не переживая", "Ничего себе, вы уже поженились, круто, счастья, любви и малышочка", "Очень хочется верить, что это правда", "Хаха Бедный Прохор".

Другие поспешили успокоить Виталину и заверить ее, что Шаляпин ни за что не оставит свою любимую:

"Да ладно Виталина Федора теперь от тебя не оторвать", "Как бы Вас , не увели! Пусть другие побеспокоятся ! Правда?!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в ноябре 2017 г. развелась с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Цымбалюк-Романовская жаловалась, что на протяжении долгого времени она ухаживала за супругом, однако не заслужила никакой благодарности. Сейчас одиночество пианистки скрашивает Прохор Шаляпин.

Валентина МАЙОРОВА
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