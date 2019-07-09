"Начался неприятный процесс": сын Джигарханяна заговорил о здоровье отца

Родственник приоткрыл тайну о самочувствии звезды театра и кино

Степан Джигарханян, пасынок народного артиста СССР Армена Джигарханяна, недавно приезжал в Москву, навестил своего легендарного отца и поделился своими впечатлениями от встречи с ним.

" Он, естественно, несколько постарел...Течение времени никто не отменял. 83 года – это не 80 и тем более не 60... Но за последние полгода ему удалось повернуть время вспять", -

рассказал Степан в интервью изданию "Собеседник".

Степан добавил, что сейчас отец лучше чувствует себя, чем 5 лет назад: трезво мыслит, не заговаривается, не теряет нить разговора. Раньше такое с ним случалось, и Джигарханян-младший считает, что это могло объясняться побочным эффектом препаратов, которые принимал народный артист СССР.

Правда, по словам Джигарханяна-младшего, его поразило, что в отцовской квартире он увидел складное кресло-каталку.

"На нервной почве, в связи с высказываниями Виталины на "Пусть говорят", где она устраивала чуть ли не дебоши, у отца начался неприятный процесс. И именно тогда эта штука появилась в квартире", -

объяснил пасынок Джигарханяна.

Он добавил, что сейчас отцу это кресло больше не требуется, поэтому и стоит невостребованным у стены.



При этом он признался, что не вел с отцом разговоров о его бывшей жене Виталине Цымбалюк-Романовской, скандальный развод с которой до сих пор обсуждает вся страна. По мнению Степана, эта тема – болевая точка для Армена Борисовича, поэтому он и не стал на нее давить. Однако постепенно вся история с пианисткой "уходит в прошлое" и воспринимается как ошибка.

Впрочем, Виталина тоже не скучает без бывшего супруга и нашла утешение в объятиях Прохора Шаляпина.