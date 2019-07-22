Киевская пианистка отдыхает на Черном море без милого дружка

Отпуск Виталины продолжается в одиночестве – Прохора рядом нет. Однако Цымбалюк-Романовская не унывает, осматривает окрестности Сочи, красуется на фоне природы и шутит. На свежем фото, выложенном в соцсети, блондинка показана в открытом купальнике. Выставив грудь вперед и втянув живот, она с улыбкой вошла в воду по колено.

"...В краю магнолий плещет море...", – иронично отметила бывшая Джигарханяна под кадром, напомнив слова ранее известной песни и, как всегда, пожелала "всем добра".

Подписчики по достоинству оценили снимок и внешность пианистки. Каких только комплиментов ей не отправили (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Нимфа морская!!!! 💖💖💖💖💖", "Из пены морской возникла прекрасная незнакомка !👌🌹", "Ну просто Афродита!!!😍💯", "Виталиночка, великолепно выглядишь!", "Класс,!!!", "Хороша", "Как всегда 👍", "Виталина – ты прекрасна" , "Бегущая по волнам😍😍😍", "Какая восхитительная фигура у вас 😍🌹🌹", "Царевна, неплохо смотритесь!".

Многие при этом обратили внимание на отсутствие поблизости любимого дамочки. "Заметила что-то Шаляпиным перестали друг друга лайкать..", "Виталинка👍👍👍👍малинка!!! А Прохор что опять сбежал? Он как колобок прям я от бабушки ушел я от дедушки ушел и от тебя уйду!??", "это всё, на что он способен оказался?? 🤣 🙈 Попиарился за ваш счет и слился.. 😂 😂", – озабоченно высказались такие, причем не в первый раз, хотя блондинка уже отвечала на подобные замечания.

Одна дама поинтересовалась: "вы с Прохором вместе как пара, или расстались........?! Чет не видно на фотках....", "А где король Прохор?". На что Виталина сразу ответила, что "он не король а прЫнц☺️ В Москве уже, работает, Погоду вам рассказывает по выходным на канале НТВ )))".

Некоторые при этом выразили мнение, что пианистке нужен другой мужчина. "Красивая!Вы,не обязаны отчитываться за Прохора! Это ваша жизнь! Очень хочется чтоб после всех испытаний Вы, были счастливы! Да, он красив, обаятелен,но почему-то хочется для,Вас, совсем другого человека!Не верится в сказку с Прохором! ", "Виталина, вы же знаменитость, не откажите в знакомстве с другим галантным, импозантном мужчине. Не нужен вам Прохор", – заявили они.

Кто-то еще и добавил: "Молодец девочка! Со Сталиным тоже все будет хорошо у тебя!!!", не позабыв о ночных приключениях Цымбалюк-Романовской на даче у политика, которые ранее попали на видео.