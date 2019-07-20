После ночных приключений любовник бросил Цымбалюк-Романовскую одну

Виталина гуляет по Сочи без пары

Бывшая Джигарханяна призналась, что Прохор Шаляпин ее оставил.

Киевская пианистка проводит отпуск на черноморском побережье. Ее возлюбленного, судя по всему, надолго не хватило.

После увлекательной экскурсии по даче Сталина, в окрестностях которой отважная Виталина рискнула прогуляться в одиночку, выяснилось, что на курорте она осталась одна.

Цымбалюк-Романовская поделилась достижением – показала цифры на шагомере. Прошла артистка приличное расстояние – почти 25 тысяч шагов. Однако внимательных пользователей заинтересовало другое. Виталину спросили, почему на всех последних видео и фото она гуляет одна.

"Где Прохор? Не вижу его в последнее время?" – написал один из поклонников.

"Поехал работать", – призналась пианистка.

Видимо, после длительного роскошного путешествия за границу у Шаляпина не осталось достаточно времени, чтобы отдохнуть вместе с любимой.

Виталина же, судя по всему, не скучает. Накануне она рассказала подписчикам, что наконец добралась до места, где часто бывала в детстве с мамой – парка "Ривьера".