Ночные приключения Цымбалюк-Романовской на даче у политика попали на видео

Пианистка объявилась в неожиданном месте

Бывшая Джигарханяна пришла к одному из самых известных и влиятельных политических деятелей в истории нашей страны.

Под покровом ночи Виталина Цымбалюк-Романовская решила пройтись в окрестностях дачи Сталина в Сочи.

"Доброй ночи! Нашла прекрасное место для ночных прогулок – Дача Сталина. Каждая история хранит неразгаданные, вечные тайны, о которых мы никогда не узнаем – и это всегда притягивает", – загадочно написала она под видеороликом.

Пользователи смелостью Виталины восхитились – некоторые признались, что им было бы страшно гулять там в темноте. Другие призвали быть осторожнее, иначе неприятностей с охраной не оберешься (орфография и пунктуация сохранены).

"Спасибо Виталина .И вам доброй ночи .Уходите от туда . Охрана ,вырастает ,как из под земли . Очень стрёмно . Уходите уже . Риск ,ни всегда ,благородное дело . Доброй но", "Я бы не рискнула прогуляться в такое время. Смелая", "Интересное место! вам не страшно ! ночь затмение!" "Немного страшновато",

– высказались они.

Ранее киевская пианистка очаровала публику ночным купанием.