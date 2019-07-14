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"Ночная фея": Цымбалюк-Романовская показала купание при луне

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая Джигарханяна насладилась морем вдали от чужих глаз

Виталина восстанавливает силы на побережье Черного моря вместе с любовником.

Похоже, отдых идет киевской пианистке на пользу. Публика восхитилась эффектным кадром, где Цымбалюк-Романовская позирует на берегу моря в ночи в белоснежном халатике, наброшенном на купальник.

"Всем спокойной ночи и добрых снов", -написала она в своем Instagram.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Ночное купание Виталины поклонники сравнили с полотнами известных художников. Они предположили, что в маленьком приключении участвовал и Прохор, который и запечатлел возлюбленную на фоне лунной дорожки (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"У Прохора талант фотохудожника! Я серьёзно!!! Фото– шедевр... Картину по фото можно писать....я поражена.." "Спокойной ночи . Вы Вита , словно вечерняя ФЕЯ ! После вечернего купания .Очень красиво . Купание при луне да?" "Очень красивая ночная фея", "Ночь над Днепром...,Куинджи),а Вы,однако -прекрасна!"

- откликнулись комментаторы.

Ранее Шаляпина упрекнули в жадности. Поклонники обвинили певца в том, что роскошно отдохнув в одиночку за рубежом, Виталину он повез всего лишь на Черное море.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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