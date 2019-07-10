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Уехал с любовницей в Сочи: Шаляпина упрекнули в жадности

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Артист воссоединился с пианисткой

Прохор Шаляпин закончил путешествие по Европе и отправился в Сочи, о чем сообщил в своем Instagram поклонникам. А за несколько часов до этого Виталина Цымбалюк-Романовская также поделилась красочными кадрами из этого города. Подписчики певца удивились тому, какое место отдыха выбрала пара.

"Ну вот мы и в Сочи!"

- подписал фото артист.

На снимках певец позирует на берегу небольшой реки где-то в лесу. В похожем месте сделала кадры и пианистка, признавшаяся фанатам, что не была в Сочи с 1994 года. Цымбалюк-Романовская добавила, что любит Черное море и местную природу.

То, что пара отдыхает вместе, подтвердила одна из подписчиц Шаляпина, сообщив в комментариях, что видела их в Лоо. 

Фолловеры артиста обратили внимание на то, что буквально на днях он отдыхал за границей в одиночестве, а с возлюбленной решил отправиться на российский курорт. Некоторые предположили, что певец захотел сэкономить на любимой.

"Сам то в Нью-Йорк, а Виталину...в Сочи", – отметила одна россиянка, которой ответила другая подписчица Шаляпина, подчеркнув, что он еще успел слетать в Париж.

В комментариях в посту Цымбалюк-Романовской же одни интернет-пользователи восхищались ее красотой, другие интересовались, разрешили ли правоохранительные органы ей путешествовать. На что пианистка ответила утвердительно.

"Виталина! Вы нимфа!", "Очень красиво! Приятного отдыха!", "Прекрасные фотки, природа, и конечно же вы на них!!!", "Прямо как русалочка на камне! Очень мило!", "Виталина, вы такая нежная, хрупкая девушка", "Красавица", "Хорошего Вам с Прохором отдыха!" – прокомментировали пост Цымбалюк-Романовской поклонники.

Полина ИВАНОВА
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