"Ограбил банк?": Шаляпин похвастался роскошным отдыхом без Цымбалюк

Отдых артиста стал поводом для обсуждений

Певец Прохор Шаляпин наслаждается роскошным отпуском за границей. Сначала музыкант отправился в США, где расслаблялся на пляжах и отдыхал в центре Нью-Йорка, а затем полетел в Париж. Поклонники любовника Виталины Цымбалюк-Романовской недоумевают: откуда у Шаляпина средства на дорогой отдых?

Комментаторы сразу же начали выдвигать свои версии: кто-то предположил, что деньги на перелеты дал Армен Джигарханян, кто-то считает, что он мог ограбить банк.

"Армен Борисович профинансировал бизнес класс?", "Он [Армен Джигарханян] ему отступные дал", "Ты ограбил банк? Или выиграл в русское лото?", "На какие финансы?"

– поинтересовались в Сети.

Сам Прохор все подобные запросы проигнорировал, не ответив даже на версию о том, что он поехал за границу на поиски "богатых старушек". Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской переживают, что Шаляпин отдыхает в одиночестве, а кто-то, наоборот, призывает певца пользоваться моментом:

"Пользуется моментом, пока есть уважительная причина путешествовать одному, потом придется в Тулу со своим самоваром...", "Виталина из-за долгов невыездная?", "Виталина под запретом на выезд", "Виталина подождет", "Вам и без Виталины хорошо",

- считают в Instagram.

Ранее Прохора Шаляпина засняли в Америке с голым артистом.