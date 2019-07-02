"Ужас": Киркоров с Орбакайте прокатились на собаке

Артисты провели время вместе на отдыхе

Филипп Киркоров поделился с подписчиками видео из американского парка развлечений. Оказалось, что вместе с ним развлекаться отправилась Кристина Орбакайте вместе с дочерью. Бывший муж Примадонны и ее дочь решили оторваться вместе, прокатившись на аттракционе в виде огромной собаки.

На ролике видно, что между Орбакайте и Киркоровым сложились теплые отношения. Также именно Филипп поздравлял Кристину с днем рождения на яхте, а сама Пугачева на мероприятии даже не появилась.

Сама Орбакайте ни раз раскрывала причину такого близкого общения – из-за небольшой разницы в возрасте она никогда не считала Киркорова отчимом, отношения между ними скорее больше похожи на дружбу. В социальных сетях они как-то называли друг друга "братом" и "сестрой".

Возможно, что отношения между Кристиной и Филиппой укрепились тогда, когда у певца появились дети. Теперь Клавдия, Мартин и Алла-Виктория часто отдыхают вместе с родителями. Киркоров и Орбакайте даже решились взять наследников в заброшенный отель, который оказался только декорацией для жуткого представления. Поклонники Киркорова посчитали, что он зря привел детей смотреть на такое страшное зрелище.

"Эмоции зашкаливают!", "Бедный ребенок, сжался весь", "Ужас", "Это очень страшно", "Зачем детей пугать? Лучше бы сказки смотрели",

– раскритиковали в Instagram.