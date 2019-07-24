Брошенная любовником Цымбалюк растянулась в шортах у флага

Киевская пианистка развлекается в Сочи

Виталина снялась в новой фотосессии – у флага. В кадрах она позирует с неизменной улыбкой в полупрозрачном топе и белых шортах, то выгнувшись, то расставив ноги.

"А кто из нас помнит "красные уголки" из нашего детства в санаториях?", – спросила блондинка. И предупредила фанатов, что на следующий день ожидается ее "эксклюзивный репортаж из города Сочи".

Подписчики не остались в стороне и живо откликнулись на публикацию. Одни также предались воспоминаниям, другие обсуждали внешность бывшей жены актера Армена Джигарханяна, отметив и недостатки (орфография и пунктуация сохранены):

"Так не позировали возле флагов в СССР. Я успела побывать пионером", "Вы красотка)))Все при Вас!! Но срочно к стилисту)))))))))))))))))", "Умняшка", "Хорошо видишься с красными знамёнами. Осталось в партию вступить", "Все хорошо, но ваши наряды😏", "Виталина вы не только везде находите позитив но и щедро делитесь с миром❤️".

У Черного моря Виталина не скучает, несмотря на то что ее возлюбленный Прохор Шаляпин оставил ее и уехал в Москву. Он работает и тоже неплохо проводит свободное время, что видно по его новым постам в соцсети.



Сама же блондинка гуляет, наслаждается красотами природы и фотографируется в разных местах. На днях она выложила фото в купальнике. И на вопрос некоторых подписчиков, где ее жених – музыкант Прохор Шаляпин, который ранее был вместе с нею на курорте, ответила: "Он не жених, а "будущий отец", напоминает сайт "Комсомольская правда".

Пока Цымбалюк в Сочи, певец вспоминает прошлое. Недавно он о рассказал об интимных радостях с одной из своих бывших.

