Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Брошенная любовником Цымбалюк растянулась в шортах у флага

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:.facebook.com/vitalina.romanovskaya
Киевская пианистка развлекается в Сочи

Виталина снялась в новой фотосессии – у флага. В кадрах она позирует с неизменной улыбкой в полупрозрачном топе и белых шортах, то выгнувшись, то расставив ноги. 

"А кто из нас помнит "красные уголки" из нашего детства в санаториях?", – спросила блондинка. И предупредила фанатов, что на следующий день ожидается ее "эксклюзивный репортаж из города Сочи".

Подписчики  не остались в стороне и живо откликнулись на публикацию. Одни также предались воспоминаниям, другие обсуждали внешность бывшей жены актера Армена Джигарханяна, отметив и недостатки (орфография и пунктуация сохранены):

"Так не позировали возле флагов в СССР. Я успела побывать пионером", "Вы красотка)))Все при Вас!! Но срочно к стилисту)))))))))))))))))", "Умняшка",  "Хорошо видишься с красными знамёнами. Осталось в партию вступить", "Все хорошо, но ваши наряды😏", "Виталина вы не только везде находите позитив но и щедро делитесь с миром❤️".

У Черного моря Виталина не скучает, несмотря на то что ее возлюбленный Прохор Шаляпин оставил ее и уехал в Москву. Он работает и тоже неплохо проводит свободное время, что видно по его новым постам в соцсети.

Сама же блондинка гуляет, наслаждается красотами природы и фотографируется в разных местах. На днях она выложила фото в купальнике. И на вопрос некоторых подписчиков, где ее жених – музыкант Прохор Шаляпин, который ранее был вместе с нею на курорте, ответила: "Он не жених, а "будущий отец", напоминает сайт "Комсомольская правда"

Пока Цымбалюк в Сочи, певец вспоминает прошлое. Недавно он о рассказал об интимных радостях с одной из своих бывших.  

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Натоптанной тропой: Европа обвинила Украину в краже газа

Старый Свет переживает из-за наступающей зимы и украинской ГТС

Пока "бомбили" Крымский: треснутый мост Кличко вызвал скандал на Украине

Скандальный транспортный объект не прошел архитектурный конкурс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей