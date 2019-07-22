Певец весело провел время с экс-супругой

В то время как киевская пианистка в одиночестве бродит по Сочи и пытается всех убедить, что в ее отношениях с возлюбленным все в порядке, сам он засветился с бывшей женой. На новом кадре в соцсети Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина позируют в ванне, их голые тела прикрывает пена, оба улыбаются и выглядят счастливыми. Подписчики не обошли кадр стороной, но их мнения отличались.

Под фото артист поздравил экс-возлюбленную с днем рождения. Он отметил (орфография и пунктуация тут и дальше сохранены): "По факту оказалась моложе многих моих ровесниц – своей энергетикой , харизмой , жизнерадостностью и невероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте.. !"

А в заключение пожелал, чтобы огонь в ее глазах не гас еще 100 лет. "Хулигань и веселись как ты умеешь", – призвал он бывшую.

Копенкина не осталась в долгу и пылко ответила: "Любимый, родной мой, счастье ты наше неуловимое😜спасибо тебе за то что появился жизни, за наше сумасшествие и безбашенность, за дерзость быть собой как хочется, а так как принято! Как хорошо что вовремя разбежались и остались вместе 🤑👻а то бы мир потерял интес и привкус послевкусие в отношениях 😛🤓 Береги себя, жизнь рулетка🔫но в нашем случае беспроиграшная 👻😂😘🤝❤️"

Подписчики по-разному отнеслись к увиденному. И возмущались, и восхищались.

"Расставшись с человеком,и пройдя какой то путь без него,есть с чем и с кем сравнить.У Ларисы бузудержная энергетика сломиголова😏.С Днём Рождения,Лариса!Пусть фонтан бьёт и дальше и сильнее", "Прохор,передай поздравления Ларисе! А ты молодец,я тебя обожаю ещё со времён фабрики!❤️❤️❤️ И дамы у тебя ух😍. Так держать!❤️❤️❤️❤️❤️", "Супер барышня! С днем рождения её! Какая же вы прекрасная пара все таки)", "Если бы мой парень выложил такое фото с бывшей я бы очень обиделась(( Виталина молчит, да?(((", "Вот эта фотка прям кстати 😅😅😅😅🤣🤣🤣", "Чистое порно", "Молодец Прохор, всех купает😃Развратники", "Действительно бабник и гулена. Прославился своими разборками с женщи нами. Угомонись Прохор, пора создавать свою семью. А не вспоминать своих бывших", "ачем такое фото было выкладывать...это же не прилично имея отношения с Виталиной...это не достойно, Вам в первые попалась достойная девушка, но вы и её прошляпите....Жаль".

Недавно Прохор участвовал в программе "Секрет на миллион". И рассказал Лере Кудрявцевой, как познакомился с Копенкиной. По словам Шаляпина, он шел по пляжу на Ямайке и столкнулся с телом загорающей женщины. Это была Лариса. Между ними сразу завязался роман. Артист полтора года был женат на даме, которая годится ему в матери.

Теперь певец живет с бывшей женой актера Армена Джигарханяна – киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Иногда они отдыхают вместе, иногда врозь, но всегда утверждают, что ценят и любят друг друга.