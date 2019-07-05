"Сидит в чужой квартире": Шаляпину доложили о похождениях Цымбалюк-Романовской

Влюбленные отдыхают в разных местах

Прохор Шаляпин наслаждается путешествием по Европе и публикует в Instagram яркий фотоотчет. Под каждым постом артиста подписчики гадают, почему он уехал без Виталины Цымбалюк-Романовской и чем она занята.

"Когда стемнеет, в начале каждого часа, на 5 минут Эйфелева башня начинает сверкать белыми мерцающими огоньками!"

– рассказал Шаляпин, сфотографировавшийся на фоне главной парижской достопримечательности.

Один из поклонников певца поинтересовался, где сейчас находится пианистка, на что другой фанат иронично отметил – "сидить в чужой квартире и сало ысъти".

"Прохор, а чего Вы один отдыхаете без Вашей любимой", – спросила артиста еще одна его подписчица. Однако Шаляпин, который уже не в первый раз уезжает в одиночестве, не стал ей отвечать. Тем временем недоброжелатели говорят о том, что артист ищет за границей "богатых старушек". Они предполагают, что Виталине нельзя покидать страну из-за долгов.

Любопытно, что Цымбалюк-Романовская, похоже, тоже собралась в отпуск и не одна. Она рассказала в соцсети о том, в каких непростых условиях работала с режиссером Даниилом Дмитриевым над совместным мюзиклом "Жанна д’Арк – Белая ворона".

"Мы не удивились, что хотим выпустить спектакль ещё раз, но с очень хорошими исполнителями. Удачи нам и хорошего отпуска", – поделилась пианистка планами.

Фанаты пожелали Цымбалюк-Романовской отлично отдохнуть и с новыми силами взяться за другой спектакль.