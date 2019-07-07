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Сексуальный Шаляпин в кружевах покрутился перед Малаховым

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
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Кадры с Прохором в роскошном наряде свели женщин с ума.

В Instagram появились архивные кадры, где 19-летний Шаляпин поет на передаче у Андрея Малахова. Молоденький артист пританцовывает перед шоуменом, сидящим на диване, в расклешенных штанах и модной рубашке.

"Вот такое вот выступление состоялось у меня в 19 лет у Андрея Малахова @malakhov007 тогда ещё в "Большой стирке" в 2002 году на первом канале)". – написал он.

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Поклонницы засыпали красавца восхищенными комментариями, отметив его сексуальность и великолепный голос. При этом комментаторы не преминули пройтись по Ольге Бузовой, назвав ее бездарностью в сравнении с Прохором.. Нашлись и те, кто припомнил возлюбленному Виталины старые грехи. Злопыхатели обвинили Шаляпина в том, что он продал свое "молодое тело" старушке (орфография и пунктуация сохранены).

"Прикид стильный))) клешики и кружева на рукавах... красавчик!!!" "Такой хорошенький,голос чудо...НО УЖЕ СПЯЩИЙ С О СТАРУШКОЙ,КОТОРАЯ КУПИЛА МОЛОДОЕ ТЕЛО", "А зубки и тогда красивые и белоснежные)" "Милый Прохор!!!Я Ваша поклонница...давно уже...миленький...Вы так хорошо поете...Вам помощь нужна...может Виталиночка Вам поможет...как же так...на экране много бездарей...у Вас уникальный голос..." "Да голос обалденный!!! Нет!!! Они Бузову бездарную, безголосую показывают!))) Вот ГОЛОСИНА!!" "Андрей поди с Игорем Матвиенко сзади на диване обсуждают,что это будущий хит у Прохора", "Ну ...блин,да конечно смотрели большую стирку,Прохор,Вы тут прям тАаакой,сексуальный,прям ух,да и сейчас такой же классно",

– высказались пользователи.

Ранее Шаляпина упрекнули в том, что он наслаждается роскошным отдыхом без своей второй половинки.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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