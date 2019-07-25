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"Пьем": всплыли подробности отдыха Цымбалюк без Шаляпина

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Киевская пианистка расслабляется, пока любовник трудится

Виталина прохлаждается на одном из сочинских курортов, среди "роскошного мрамора и натурального дерева". И совсем не унывает без милого – Прохора Шаляпина – грустить ей просто некогда, что заметно по новым публикациям блондинки в соцсети.

"Просто сидим в фойе, в удобном кресле, пьем... и не хотим уезжать",

– раскрыла бывшая Джигарханяна некоторые детали, что ее "особенно впечатлили". 

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Однако в "Мацесте" Цымбалюк-Романовская употребляет совсем не спиртное, как можно было бы подумать, а "натуральную минеральную воду и "уникальный коктейль из дальневосточных водорослей". В сторис артистки показано, как она набирает один из этих "полезных напитков" в стакан.

Скриншот https://www.instagram.com/stories/vitalinaromanovskaya/

Фанаты привычно умилились: "Виталина, ты прелесть, такие интересные рассказы", "Вы – яркое солнышко", "Ты такая классная!", "Красавица", "Принцесса",  "Такая нежная, скромненько стоите. Очень красивы... Честное слово, ну прямо-таки сама юность". А кто-то поинтересовался: "Так ты снова свободна?".

Блондинка проводит время в Сочи без любимого. Прохор Шаляпин оставил ее и уехал в Москву работать. Дамочка любуется окружающими ее красотами. Накануне она побывала в парке "Дендрарий". "Красоты много не бывает, надо только хотеть ее видеть", – отметила пианистка под фото, на котором показана в бамбуковой роще.

Ранее Виталина в шортах расставила ноги у знамени и предупредила фанатов, что на следующий день ожидается ее "эксклюзивный репортаж из города Сочи". До этого разделась у Черного моря.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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