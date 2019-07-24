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"Хам": любовника бывшей Джигарханяна попросили прикрыть рот

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Высказывания артиста не понравились поклонникам

Прохор Шаляпин наслаждается летними московским вечерами. На опубликованном в Instagram фото музыкант широко улыбается, демонстрируя белоснежные зубы. Поклонники не оставили без внимания улыбку артиста и заметили, что с закрытым ртом он выглядит намного симпатичнее, чем с "унитазными зубами".

Шаляпин не стал терпеть нападок от комментаторов и высказал сомнения в наличии у них ума. В ответ певца назвали "хамом" и любителем "старых тряпочек".

Пока у Прохора Шаляпина поклонников все-таки больше, чем злопыхателей. Они надеются, что совсем скоро артист женится.

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

"Ты украшение обыденности и повседневности. Не меняйся!", "И с виду хорош, и умом не обделен, браво! Женись уже...", "Да чего ж хорош", "Красавец, когда же ты женишься?", "Вот это улыбка", "И опять он весь в белом, мой ангел",

– расхвалили артиста.

Недавно Прохор Шаляпин удивил всех, опубликовав фото с бывшей женой Ларисой Копенкиной. 

Дарья ПЕТРОВА
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