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Бывшая выдала "самое ценное" Джигарханяна

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Пианистка не позабыла экс-супруга

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала самое главное в людях, процитировав бывшего мужа – актера Армена Джигарханяна. Высказывание она разместила под новым снимком в Instagram. Поклонники отреагировали эмоционально.

"Мой бывший муж говорил, что самое ценное, когда можно сказать тому, кто рядом с тобой: "А помнишь?". Читайте завтра пост о тех, кому всегда можно будет это сказать", – написала  пианистка.

На фото она позирует с двумя мужчинами, тесно прижавшись к одному из них – известному актеру Дмитрию Харатьяну. "Это наша с тобой биография", – отметила блондинка, будто напоминая, что много лет дружит со знаменитостью. 

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

В соцсети обсудили публикацию. Некоторые подписчики вспомнили о семейной жизни пианистки и тревожились о судьбе ее экс-супруга:

"Плюет в колодец, с которого попила, видать, немало...!!! Ш....!!!", "А что с мужем-то? Где он вообще?"

Фанаты не пожалели добрых слов для Цымбалюк-Романовской. "Ты красавица снаружи, а в душе богиня... молодец", "Умница и очень простодушная, понимающая,не зазнавшаяся!", "Отличное фото",  "Самая простая, красивая, откровенная", "Как всегда, бесподобна!!", "Приятно смотреть, приятно слушать", "Вы очаровательны, Виталиночка!".    

Одна дама при этом призналась: "Как же хочется увидеть тебя счастливой рядом с любимым и любящим человеком, порадоваться за тебя... Ну не может быть, чтобы такая девочка, как ты, осталась одна!" 

После скандального развода Виталина закрутила роман с Прохором Шаляпиным. Не так давно они вместе отдыхали в Сочи. Позже любовник оставил пианистку и улетел в Москву вести прогноз погоды на одном из телеканалов.

Вот и она уже, наверное покинула курорт, где так хорошо расслаблялась, решили в соцсети. "Видно, что отдохнули.. и снова в московский водоворот... удачи..", – отметила некая поклонница.

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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