"Помирились, что ли": Цымбалюк-Романовская показалась с Джигарханяном

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Виталина Цымбалюк-Романовская снова напомнила о бывшем муже. Она выложила в Instagram совместное фото с Арменом Джигарханяном, видео и еще два кадра, сопроводив это все лестными словами. Подписчики в недоумении.
"Этот пост о человеке, который достоин абсолютного уважения в мире искусства и театральной деятельности. Я совершенно счастлива, что мне довелось встретиться и поработать с ним однажды. Но какую благодарность я испытала, когда поняла, что наша встреча осталась в памяти, в биографии", – сообщила она.
В соцсети тут же стали гадать, что бы это значило. Некоторые предположили, что бывшие супруги опять вместе, и заволновались:
"Виталина, ну Вы умеете удивлять... помирились что ли", "Так вас позорил обвинял и вдруг рядом! Не пугайте людей!", "Опять рядом с Виталиной старый?!"
На что Виталина ответила, что "это 2015 год", когда он был с нею "и все было хорошо".
Другие интересовались судьбой знаменитого супруга пианистки и вспоминали о семейной жизни пары: "Скажите, вся эта история с Джигарханяном закрутилась по сценарию его бывшей жены? Она начала "дрова подбрасывать"? Он хоть с ней? Или брошен всеми?", "Жаль его по-человечески... похоже, только тогда и было хорошо... на моей памяти улыбчивый народный артист в белом шарфе... элегантный, под ручку с красивой дамой. Эх...", " Что-то о нем совсем не слышно".
Цымбалюк-Романовская и тут не промолчала. "Да, так и было. Больше его никто не видел", – заявила она.
Однако комплименты пианистка из Киева адресовала совсем не бывшему знаменитому мужу, а сценаристу и продюсеру Сергею Новожилову, у которого 29 июля был юбилей. Виталина не пожалела для него комплиментов.
Об экс-супруге блондинка вспоминала и ранее. Так, на днях она выдала "самое ценное" Джигарханяна.
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