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"Держись подальше": Цымбалюк угрожает бывшей Шаляпина

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Пианистка атакует экс-возлюбленную певца

Прохор Шаляпин обещал дать бывшей на роды 2 млн рублей. Однако, узнав об этом, его новая пассия закатила скандал, и беременная женщина осталась ни с чем. Цымбалюк-Романовская даже угрожала экс-возлюбленной своего друга. Об этом рассказала сама Татьяна Гудзева.

"Виталина... начала меня атаковать звонками со словами: "Держись от него подальше",

 – сообщила она корреспонденту сайта "Комсомольская правда". И добавила: "Когда мы с ней впервые поговорили, от ее угроз мне стало плохо. Меня забрали на "скорой" и положили на сохранение... Виталина вела себя странно, грозила ко мне в роддом приехать".

Татьяне делали кесарево сечение. Сына она назвала Федором в честь известного артиста, фамилию которого взял себе Прохор. Девушка очень расстроилась, когда музыкант не встретил ее из роддома. Однако снимок их общего ребенка ему отправила, что вызвало у Виталины ярость – она закатила истерику и запретила любовнику видеться с сыном.

Бывшая подруга утверждает, что официально рассталась с певцом именно из-за экс-супруги Армена Джигарханяна. По словам Гудзевой, Цымбалюк "заманила" Шаляпина "своими деньгами и квартирами в Москве", доставшимися ей при развода с народным артистом. 

Прохор не отрицал связи с Татьяной, хотя, как и Виталина, потребовал анализ ДНК, чтобы удостовериться в своем отцовстве. "Меня оскорбило заявление Прохора, что я должна пройти тест... Я...  была ему верна. Плюс ко всему я до сих пор не оправилась после родов, отлеживаюсь дома пока. Так что мне не до экспертиз... Еще месяц назад он мне обещал: "Танечка, мы с тобой сходим купим все для малыша – коляску, пеленки!" Тогда он ДНК не требовал. А сейчас что изменилось? Снова везде уши Виталины торчат", – пожаловалась молодая мама. 

Ее малыш, по мнению врачей в роддоме, – "копия Шаляпина". Ранее черты сходства у певца с его предролагаемым сыном нашли и поклонники.

Гу знакомые мне сказали, что Виталина держит его своей беременностью. Якобы она сказала Прохору, что ждет ребенка от него. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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