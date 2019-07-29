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"Маленький Прохор": Шаляпина узнали в сыне его бывшей

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Ребенок появлся на свет почти две недели назад

Одна из экс-возлюбленных Прохора Шаляпина впервые показала родившегося 15 июля сына, отцом которого, по ее словам, является певец. На снимке в соцсети Татьяна Гудзева показана стоящей у детской кроватки с малышом в руках. Подписчики разглядели у ребенка черты бывшего друга девушки.

"Кто молодец? Я молодец. На 13-й день после родов, минус 12 килограммов", – похвалилась радостная мама. В кадре она выглядит юной и стройной.

Подписчики не остались равнодушны. Некоторые, решив, что нынешний любовник Виталины Цымбалюк-Романовской на самом деле папа мальчика, спросили, как теперь поступит бывшая подруга артиста:

"Маленький Прохор", "Таня, вы будете доказывать, что Прохор – отец ? Он же должен как-то нести ответственность за свои дела... это же здоровая позиция...или у вас другое мнение? Мне понравилось, что вы пришли смело и сказали: да я жду ребенка, и это твой ребенок, и хватив игры играть".

При этом многим очень понравилось фото. Они заметили, что, хотя девушка кормит ребенка грудью и, значит, ест как следует, у нее исчез живот, и восхищались ее формами: "Молодец! Нереально круто скинуть 12 кг. Фигура огонь. Поздравляю с рождением сына!", "Вы просто супер", "Фигура и лицо, как у 17-летней модели!!!", "Умничка!", "Выглядите шикарно", "Так держать", "Фигура бомбическая".

Фанаты уже поздравили Прохора Шаляпина с рождением сына. присоединилась к ним и другая бывшая подруга – Анна Калашникова, которая позже, однако, заметила, что не уверена в отцовстве певца и пожалела Виталину.

Ранее Татьяна Гудзева заявила о том, что носит ребенка от певца. При этом сам он сказал, что признает сына только после того как получит доказательство его отцовства, сделав тест ДНК.

Признание девушки прозвучало в то время, когда артист уже встречался с Виталиной. Мало того, как стало известно до этого, у Цымбалюк-Романовской и Шаляпина в ближайшее время появится ребенок. Однако бывшая сообщила, что он бывал у нее, и редкие визиты закончились долгожданной беременностью. 

Полина ДОРОЖКИНА
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