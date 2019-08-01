"Многое связано": бывшая сделала неожиданное заявление о Джигарханяне

Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- Царь с Нибиру угрожает войной: в небе над Москвой заметили аномалию
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала слухи о своей беременности. Она не сказала прямо, на самом деле находится в интересном положении или нет, но пообещала обязательно сообщить все, когда придет время. Зато уже выбрала имя будущему ребенку и дала понять, что бывший муж – народный артист Джигарханян – немало значит для нее.
"Если родится сынишка, назову его, наверное, Арменом", – отметила блондинка. И пояснила:
"У меня с этим именем очень многое в жизни связано".
Также пианистка из Киева поздравила экс-возлюбленную своего близкого друга Прохора Шаляпина – Татьяну Гудзеву – с рождением сына, но отметила, что сама наверняка будет знать, кто отец этого малыша даже без полиграфа и ДНК-экспертизы.
"Надо еще разобраться, от кого Гудзева родила. Я так понимаю, что правда выяснится только после прохождения детектора лжи и сдачи анализов", – заявила она, передают "Дни.ру".
Милый ее сердцу Прохор Шаляпин не согласен признавать ребенка своим. И его бывшая согласилась провести ДНК-тест, чтобы доказать отцовство. Молодая мама уверена, что певец сразу признал бы сына, в котором многие нашли его черты, но Виталина не позволяет ему это сделать.
Киевская пианистка все еще отдыхает. Она нежится на солнышке и плещется в теплом море. "Как прекрасен этот мир... Пусть эти мгновенья длятся как можно дольше!" – подписала экс-супруга Джигарханяна новое фото в соцсети.
Ранее она пару разпредавалась воспоминаниям об экс-супруге. Показала снимок, на котором улыбается, прижавшись к нему и выдала "самое ценное" для него.
Неуклюжие выдумки не могут скрыть того факта, что на полуостров приезжает все больше отдыхающих
У Куала-Лумпар и Москвы сложились сходные точки зрения