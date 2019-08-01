Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Многое связано": бывшая сделала неожиданное заявление о Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Пианистка снова заговорила об экс-супруге

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала слухи о своей беременности. Она не сказала прямо, на самом деле находится в интересном положении или нет, но пообещала обязательно сообщить все, когда придет время. Зато уже выбрала имя будущему ребенку и дала понять, что бывший муж – народный артист Джигарханян – немало значит для нее.

"Если родится сынишка, назову его, наверное, Арменом", – отметила блондинка. И пояснила:

"У меня с этим именем очень многое в жизни связано". 

Также пианистка из Киева поздравила экс-возлюбленную своего близкого друга Прохора Шаляпина – Татьяну Гудзеву – с рождением сына, но отметила, что сама наверняка будет знать, кто отец этого малыша даже без полиграфа и ДНК-экспертизы.

"Надо еще разобраться, от кого Гудзева родила. Я так понимаю, что правда выяснится только после прохождения детектора лжи и сдачи анализов", – заявила она, передают "Дни.ру".

Милый ее сердцу Прохор Шаляпин не согласен признавать ребенка своим. И его бывшая согласилась провести ДНК-тест, чтобы доказать отцовство. Молодая мама уверена, что певец сразу признал бы сына, в котором многие нашли его черты, но Виталина не позволяет ему это сделать.

Киевская пианистка все еще отдыхает. Она нежится на солнышке и плещется в теплом море. "Как прекрасен этот мир... Пусть эти мгновенья длятся как можно дольше!" – подписала экс-супруга Джигарханяна новое фото в соцсети.  

Ранее она пару разпредавалась воспоминаниям об экс-супруге. Показала снимок, на котором улыбается, прижавшись к нему и выдала "самое ценное" для него.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Далеко и надолго": из Крыма ушли все туристы

Неуклюжие выдумки не могут скрыть того факта, что на полуостров приезжает все больше отдыхающих

Малайзия теряет терпение из-за расследования крушения MH17

У Куала-Лумпар и Москвы сложились сходные точки зрения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей