Вели под руки: в Сеть слили видео появления Джигарханяна

Народного артиста встречали бурными возгласами и громкими аплодиментами

Армен Джигарханян приехал в свой театр. В интернете опубликовано видео появления народного артиста после долгого отсутствия.

В ролике машина с Арменом Борисовичем подъезжает к зданию театра. Один из коллег, поздоровавшись, помогает Джигарханяну выйти. Потом двое берут его под руки и ведут.

Улыбающиеся актеры труппы встречают любимого руководителя у входа. Слышны радостные возгласы и аплодисменты.

"Желаю нам всем счастья! Это важная вещь!" Армен Борисович Джигарханян, Президент нашего театра, любимый художественный руководитель, приехал сегодня на сбор труппы! Поздравил всех с 24-м театральным сезоном! Произнес напутственную речь: по-отечески мудро, душевно, точно и глубоко", – записано под видео. В театре пообещали "еще больше стараться" и не подвести "дорогого Армена Борисовича".

Джигарханян тоже был рад видеть коллег. Он похудел, но улыбался. Почти у каждого актера Армен Борисович спросил о детях и внуках. Затем он провел общее собрание, на котором обсуждались текущие вопросы, и поделился творческими планами. По словам очевидцев, говорил ярко и без остановок, осмысленно рассуждал о театре и о любви, отмечает "Комсомольская правда".