"Его доконали": Джигарханян ушел навсегда

Здоровье народного артиста подорвано

Состояние Армена Джигарханяна не так хорошо, как могло бы быть, если бы не шумиха вокруг его развода с Виталиной Цымбвалюк-Романовской и посвященные этому телепрограммы. Актер никогда больше не выйдет на сцену, заявил один из его друзей.

"Он болеет. Эти передачи его доконали",

– рассказал "Собеседнику" продюсер Марк Рудинштейн.

По его словам, теперь "жизнь Армена Борисовича "в основном, проходит в театре и больнице". Однако, добавил приятель, рассчитывать на то, что актер "выйдет на сцену, уже нельзя".

Недавно в Сеть попало видео приезда Джигарханяна в его театр. На нем показано, что народному артисту сначала помогают выйти из машины, а потом двое мужчин берут его под руки и ведут. Кумир миллионов выглядит исхудавшим и ослабевшим.

Ранее пасынок навестил Джигарханяна и отметил, что тот "несколько постарел". И все же, отметил Степан, за последние полгода Армен Борисович "повернул время вспять" и сейчас лучше чувствует себя, чем пять лет назад.

В 2016 г. наародный артист расстался с молодой женой. Прошло два года, а шум вокруг их имен не утихает. К тому же экс-супруга любимца публики часто мелькает в соцсетях и на телеэкранах. И о бывшем муже не забывает – то выложит фото с ним, то расскажет о его "самом ценном".