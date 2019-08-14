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"Опухший": Шаляпин загулял с бывшей женой

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец не скучает без киевской пианистки

Пока Виталина Цымбалюк-Романовская привыкает к московской жизни после долгого отдыха в Сочи, ее милый Прохор Шаляпин времени не теряет. Он побывал в одном из столичных ресторанов в компании бывшей жены Ларисы Копенкиной. 

На фото, которое опубликовано в Instagram, экс-супруги показаны за накрытым столом. Оба одеты в белое и, судя по улыбкам, довольны собой. Это подтверждают и слова под кадром.

"Дружеский ужин с дорогой... в удивительном местечке... драники, колдуны и уха – отменные! Очень вкусно!" – сообщил певец.

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Снимок вызвал у фанатов противоречивые чувства. Одни интересовались и предупреждали:

"А Виталина где???", "Прошка, а чего ты такой опухший, неужто плакал Ларику в плечо?", "А фотографировала Виталина?", "Прохор, не балуйся... Виталина может и по ...опе надовать".

Другие ответили на вопрос о нынешней даме сердца артиста, кое-кто пошутил. "Рядом с этими прекрасными, позитивными и добрыми людьми она оказалась лишней!", "Ребята, спрашивающие, где Виталина, а вы не догадались – она под столом ела драники!", – написали такие.

Остальные восхищались Шаляпиным и Копенкиной: "Прохор!!! С Ларисой вы смотритесь в тысячу раз лучше!!!", "Все равно он ее любит", "Молодцы! Дружбу надо сохранять!!!", "Вы кайфовые!", "Классные", "Самые веселые люди в стране" , "Ну никак не можете расстаться! Классные! Красивые!", "Это просто родные души!!! И какая там Виталина?!", "Прохор, не забыть вам такую Женщину!!!", "С Ларисой Вы смотритесь в тысячу раз лучше!!!", "Бывших жен не бывает", "Вы прям одно целое...идеальная пара", "Когда вы вместе, вы счастливы, это очевидно".  

Бывшей жене певца не пожалели добрых слов. "Лариса замечательная", "Вот с кем всегда клево весело и интересно", "Она очень хорошая женщина... жизнерадостная", "Хороший человек и привлекательная женщина! Молодец, энергичная!!!", "Она классная, простая, очень мудрая и добрая, с огоньком в глазах!", – хвалили ее в соцсети. 

Некоторые в ответ возразили: "Что же Прохор только и достоин Ларисы Копенкиной? Умора да и только. Тетка теткой... Он теперь может поплакаться в жилетку этой тетке. И больше ничего. Старые знакомые, вот и все. Прохор ... достоин лучшего, большего, моложе, красивее, творческого человека. А главное – у Прохора может быть свое кровное дитя", "Бубуля так и преследует его". 

Нашлись и те, кто посчитал, что в кадре "очередное шоу обсуждается", и спросили у артиста, "за чей счет трапеза", "кто оплатил обед". 

Фоторепортаж
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Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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