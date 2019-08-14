По данным некоторых СМИ, здоровье народного артиста заметно ухудшилось

Армен Джигарханян находится в реанимации одной из московских больниц. За его состоянием пристально наблюдают врачи.

У народного артиста обострилось давнее заболевание. Это произошло на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, поясняет телеграмм-канал Mash.

Джигарханяна готовят к операции. Ему планируют провести имплантацию постоянного кардиостимулятора. Актер находится в сознании, но его состояние тяжелое, пишет Mash.

Заведующий труппой театра Джигарханяна опроверг информацию о том, что актер в реанимации. Вячеслав Дьяченко сообщил телеканалу "360", что "с Арменом Борисовичем все нормально, он здоров".

Любимца публики действительно госпитализировали, отметил ранее друг артиста – продюсер Марк Рудинштейн, – комментируя ситуацию радиостанции "Говорит Москва". И добавил, что это всего лишь плановый осмотр.

В беседе с корреспондентом телеканала "360" продюсер уточнил, что у актера обострился диабет. Через четыре дня звезду должны выписать из больницы.

Недавно тот же приятель говорил, что состояние Армена Борисовича не так хорошо, как могло быть. Причина – шумиха вокруг развода актера с Виталиной Цымбалюк-Романовской и посвященные этому телепрограммы, добавил Рудинштейн. И заявил, что Джигарханян больше никогда не выйдет на сцену.

Ранее в Сети было размещено видео приезда народного артиста СССР в его театр. В ролике ему сначала помогли выйти из машины, а потом двое мужчин взяли его под руки и повели. Кумир миллионов выглядел исхудавшим и ослабевшим.

До этого пасынок рассказал, что Джигарханян "несколько постарел". Но все же, отметил Степан, за последние полгода Армен Борисович "повернул время вспять" и сейчас лучше чувствует себя, чем пять лет назад.