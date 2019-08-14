Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Армен Джигарханян находится в реанимации одной из московских больниц. За его состоянием пристально наблюдают врачи.
У народного артиста обострилось давнее заболевание. Это произошло на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, поясняет телеграмм-канал Mash.
Джигарханяна готовят к операции. Ему планируют провести имплантацию постоянного кардиостимулятора. Актер находится в сознании, но его состояние тяжелое, пишет Mash.
Заведующий труппой театра Джигарханяна опроверг информацию о том, что актер в реанимации. Вячеслав Дьяченко сообщил телеканалу "360", что "с Арменом Борисовичем все нормально, он здоров".
Любимца публики действительно госпитализировали, отметил ранее друг артиста – продюсер Марк Рудинштейн, – комментируя ситуацию радиостанции "Говорит Москва". И добавил, что это всего лишь плановый осмотр.
В беседе с корреспондентом телеканала "360" продюсер уточнил, что у актера обострился диабет. Через четыре дня звезду должны выписать из больницы.
Недавно тот же приятель говорил, что состояние Армена Борисовича не так хорошо, как могло быть. Причина – шумиха вокруг развода актера с Виталиной Цымбалюк-Романовской и посвященные этому телепрограммы, добавил Рудинштейн. И заявил, что Джигарханян больше никогда не выйдет на сцену.
Ранее в Сети было размещено видео приезда народного артиста СССР в его театр. В ролике ему сначала помогли выйти из машины, а потом двое мужчин взяли его под руки и повели. Кумир миллионов выглядел исхудавшим и ослабевшим.
До этого пасынок рассказал, что Джигарханян "несколько постарел". Но все же, отметил Степан, за последние полгода Армен Борисович "повернул время вспять" и сейчас лучше чувствует себя, чем пять лет назад.
Санкции против Москвы дорого обошлись Европе
К переговорам планируется подключить Вашингтон и Лондон