Стали известны подробности состояния Джигарханяна

У режиссера обострился диабет

Продюсер Марк Рудинштейн поспешил успокоить поклонников Армена Джигарханяна, который якобы оказался в реанимации. Артист сообщил, что с его другом ничего страшного не случилось – состояние бывшего мужа Виталины Цымбалюк-Романовской нетяжелое.

По словам Рудинштейна, Джигарханяна "не увезли, а отвезли" в больницу, так как у него просто обострилось диабетическое состояние. Режиссера "прокапают и через четыре дня отпустят".

"Просто в 85 лет диабет – это тяжелое состояние, но сейчас никакого тяжелого состояния нет", – заявил Рудинштейн telegram-каналу Daily Storm.

О госпитализации Джигарханяна сообщил telegram-канал Mash. Его авторы также рассказали, что мэтра готовят к операции. Якобы ему проведут имплантацию постоянного кардиостимулятора.