Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стали известны подробности состояния Джигарханяна

Стали известны подробности госпитализации бывшего Цымбалюк-Романовской
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
У режиссера обострился диабет

Продюсер Марк Рудинштейн поспешил успокоить поклонников Армена Джигарханяна, который якобы оказался в реанимации. Артист сообщил, что с его другом ничего страшного не случилось – состояние бывшего мужа Виталины Цымбалюк-Романовской нетяжелое.

По словам Рудинштейна, Джигарханяна "не увезли, а отвезли" в больницу, так как у него просто обострилось диабетическое состояние. Режиссера "прокапают и через четыре дня отпустят".

"Просто в 85 лет диабет – это тяжелое состояние, но сейчас никакого тяжелого состояния нет", – заявил Рудинштейн telegram-каналу Daily Storm.

О госпитализации Джигарханяна сообщил telegram-канал Mash. Его авторы также рассказали, что мэтра готовят к операции. Якобы ему проведут имплантацию постоянного кардиостимулятора. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сумасшедшая сумма: в ЕС пожаловались на обнищание из-за России

Санкции против Москвы дорого обошлись Европе

Польша потребовала расширить "нормандский формат"

К переговорам планируется подключить Вашингтон и Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей