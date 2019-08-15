Всплыли подробности состояния Джигарханяна

Актер перенес сложную операцию

Армену Джигарханяну установили кардиостимулятор последнего поколения. Он в сознании, но находится в стабильно тяжелом состоянии.

Операция прошла в штатном режиме, сообщает телеграмм-канал Mash. Nhelности возникли из-за того, что у знаменитости сложная форма аритмии.

Продюсер Марк Рудинштейн опроверг эту информацию и заявил, что Армена Джигарханяна не оперировали, он чувствует себя нормально и через три дня будет дома, пишет телеграмм-канал 360tv.ru.

Ранее поступила информация о том, что здоровье народного артиста СССР заметно ухудшилось, и его поместили в реанимацию одной из московских больниц.

Как стало известно позже, актера готовили к операции. Ему собирались провести имплантацию постоянного кардиостимулятора.

Рудинштейн тогда подтвердил тот факт, что артист находится в больнице. Однако, отметил он, это всего лишь плановый осмотр.