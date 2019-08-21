Джигарханян полностью истощен

Здоровье народного артиста ухудшилось

В последнее время об Армене Джигарханяне приходили тревожные новости - о госпитализации, реанимации и необходимости постоянного наблюдения врачей. Обычно после таких сообщений поступают более грустные, сказала "Утру" психолог и таролог Марианна Абравитова, в подтверждение напомнив, как уходили из жизни другие звезды.

С народным артистом все происходит так же. Его здоровье действительно ухудшилось, и нужно принимать меры, чтобы продлить ему жизнь и улучшить состояние кумира миллионов зрителей, подчеркнула гадалка.

По ее словам, любимцу публики реально плохо: он истощен как физически, так и психологически. Он вряд ли помнит Виталину Цымбалюк-Романовскую и не думает о ней - ему уже совсем не до бывшей жены, как и не до театра или каких-то других вопросов. Сейчас Армен Борисович думает о себе и своем состоянии.

Джигарханян по натуре боец и понимает, что должен встать на ноги во что бы то ни стало. Он безумно любит театр, относится к нему как к любимому детищу, но в данный момент бессилен. Поэтому у артиста болит душа, отметила психолог.



В том, что он окажется дома здоровый и счастливый, Абравитова не уверена. У знаменитого актера есть проблемы. Карты Таро показали, что главная причина его недавней госпитализации – больное сердце. Не в лучшем состоянии и сосуды.

Поклонники молятся о здоровье Армена Джигарханяна. Они надеются, что кризис все же минует, и здоровье кумира стабилизируется , насколько это возможно.

