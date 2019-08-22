Бывшая Джигарханяна уезжает в Киев

Пианистка надеется попасть на родину в самое ближайшее время

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram новый снимок – из автомобиля. В светлом летнем наряде с бусами на шее она сидит, лукаво прищурив глаз, и, как всегда, улыбается. Путь златокудрой феи пролегает по российской столице, но сама она собирается очень скоро уехать туда, откуда прибыла много лет назад, – в Киев.

"Надеюсь, скоро буду в Киеве",

– поделилась блондинка планами, согласившись со словами одного из поклонников, что этот город выглядит не хуже Москвы, по которой она проезжала вечером и которую, судя по цитате под фото, она любит.

При этом одни подписчики заметили "интригующую улыбку" и "хитрый взгляд" Виталины и назвали ее кокеткой. Кто-то поинтересовался, "где кавалер" дамочки, на что получил ответ: "Он тоже с нами".

Недоброжелатели припомнили Цымбалюк-Романовской разрушенную семейную жизнь. "Любим ли мы деньги, как любите их Вы, готовая спать со стариками", "Обобрала старика – и в дамки", – ехидничали они.

А фанаты продолжали восхищаться: "Милая маленькая девочка!", "Куколка", "Очаровашка Вы, Виталина", "Хорошенькая такая. Милая. Прелесть просто", "Вы классная!", "Хороша... Крошка", "Красивенная и нежная", "Выглядите на все сто!", "Шикарна".

Виталина Цымбалюк-Романовская родилась в Киеве в 1979 году. В 2001 г. она приехала в Москву и поступила в академию имени Моисея Маймонида. Там же после окончания учебы работала преподавателем. Судьба пианистки изменилась, когда она познакомилась с Арменом Джигарханяном, поклонницей которого была с 16 лет.

Народный артист не только пригласил ее в свой театр, но и женился на ней. В браке они прожили недолго – год с небольшим. Развод был скандальным, о нем говорят до сих пор.