"Впечатляет": мокрая Цымбалюк-Романовская показала бюст

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Виталина Цымбалюк-Романовская завершила свой отпуск на берегу Черного моря эффектно. Артистка опубликовала в Instagram снимок в зеленом купальнике, сделанный в воде. Фигура знаменитости не оставила равнодушными ее подписчиков.
"Купание в день отъезда – done. Мама всегда говорила, что из отпуска нужно привезти в чемодане мокрый купальник. Повезло этому -@dolcegabbana",
– подписала яркий кадр пианистка, добавив, что 12 августа уже будет в Москве.
Фанаты пришли в полный восторг от фото:
"Красотка", "Венера, вышедшая из пены морской", "Красивое фото и Виталина!", "Морская Нимфа", "Художественные фото). Впечатляет!) Виталина– Афродита!", "Как русалочка", "Какая красота!".
Цымбалюк-Романовская детально рассказывала поклонникам о том, как отдыхает в Сочи. Пианистка успела насладиться горами, пляжным отдыхом с возлюбленным Прохором Шаляпиным, местным театром и другими прелестями города.
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