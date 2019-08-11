"Впечатляет": мокрая Цымбалюк-Романовская показала бюст

Пианистка попрощалась с Сочи

Виталина Цымбалюк-Романовская завершила свой отпуск на берегу Черного моря эффектно. Артистка опубликовала в Instagram снимок в зеленом купальнике, сделанный в воде. Фигура знаменитости не оставила равнодушными ее подписчиков.

"Купание в день отъезда – done. Мама всегда говорила, что из отпуска нужно привезти в чемодане мокрый купальник. Повезло этому -@dolcegabbana",

– подписала яркий кадр пианистка, добавив, что 12 августа уже будет в Москве.

Фанаты пришли в полный восторг от фото:

"Красотка", "Венера, вышедшая из пены морской", "Красивое фото и Виталина!", "Морская Нимфа", "Художественные фото). Впечатляет!) Виталина– Афродита!", "Как русалочка", "Какая красота!".

Цымбалюк-Романовская детально рассказывала поклонникам о том, как отдыхает в Сочи. Пианистка успела насладиться горами, пляжным отдыхом с возлюбленным Прохором Шаляпиным, местным театром и другими прелестями города.