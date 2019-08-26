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Разъехались: Шаляпин лечит душевные раны в одиночестве

Разъехались: Шаляпин лечит душевные раны в одиночестве
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец показался без бывшей Джигарханяна

Прохор Шаляпин устал. Восстанавливать силы он улетел на Багамские острова. И, похоже, что ему это удается – на фото в соцсети артист выглядит довольным. Он без одежды позирует на фоне бассейна с веселой улыбкой на лице в одиночестве.

"Не пора ли мне, с измученной душою, на минуточку прилечь и отдохнуть?", – кокетливо  поинтересовался любовник Виталины Цымбалюк-Романовской под кадром.

 

Мнения подписчиков разделились. Одни едко заметили, что певец недолго трудился, и дали ему совет:

"Несчастный, устал отдыхать", "В мае отдыхал", "Жениться тебе надо, завести нормальную семью". 

Другие остались довольны. "Класс", "Какой красивый, лучезарный", "Здорово, великолепно", – восхитились такие. Некоторые по-доброму завидовали певцу и делились мечтами, чтобы и у них случилось "такое счастливое путешествие".

Кто-то будто сравнил недавний отдых дамы сердца Шаляпина и его собственный, причем явно отдавая предпочтение второму. "Это вам не Сочи", – заявил он.

Самой Виталины поблизости не видно. Скорее всего, певец отдыхает в одиночестве. А может, в компании кого-то еще, как было на прошлой неделе, когда Цымбалюк-Романовская уже вернулась с курорта, а ее любовник проводил время с молодой. Ранее певец расслабился с бывшей женой, а до этого его застукали в окружении нескольких девиц. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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