Певец показался без бывшей Джигарханяна

Прохор Шаляпин устал. Восстанавливать силы он улетел на Багамские острова. И, похоже, что ему это удается – на фото в соцсети артист выглядит довольным. Он без одежды позирует на фоне бассейна с веселой улыбкой на лице в одиночестве.

"Не пора ли мне, с измученной душою, на минуточку прилечь и отдохнуть?", – кокетливо поинтересовался любовник Виталины Цымбалюк-Романовской под кадром.

Мнения подписчиков разделились. Одни едко заметили, что певец недолго трудился, и дали ему совет:

"Несчастный, устал отдыхать", "В мае отдыхал", "Жениться тебе надо, завести нормальную семью".

Другие остались довольны. "Класс", "Какой красивый, лучезарный", "Здорово, великолепно", – восхитились такие. Некоторые по-доброму завидовали певцу и делились мечтами, чтобы и у них случилось "такое счастливое путешествие".

Кто-то будто сравнил недавний отдых дамы сердца Шаляпина и его собственный, причем явно отдавая предпочтение второму. "Это вам не Сочи", – заявил он.

Самой Виталины поблизости не видно. Скорее всего, певец отдыхает в одиночестве. А может, в компании кого-то еще, как было на прошлой неделе, когда Цымбалюк-Романовская уже вернулась с курорта, а ее любовник проводил время с молодой. Ранее певец расслабился с бывшей женой, а до этого его застукали в окружении нескольких девиц.