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Шаляпин отдалился от Цымбалюк-Романовской

Шаляпин развлекается без Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Любовник пианистки проводит время с молодой

Виталина Цымбалюк-Романовская вернулась из Сочи, а Прохор Шаляпин развлекается не с нею. На новом видео, которое певец опубликовал в сторис, он показан с девушкой.

"Моя красавица Софи...",

– после "Александра из Нарвы" представляет спутницу артист. Та, похоже, не ожидала и немного растерялась перед камерой.

Поправляя волосы, девушка спрашивает: "А как-то можно поменять? Как я выгляжу там?". На это Прохор со смехом признавшись, что "не знает", назвал ее "шедевром природы и красоты, в общем-то". 

В заключение Шаляпин так же весело отметил, что "других родственников не имеем".

Фото: instagram.com/shalyapin_official

Компанию певцу составила София Тайх (настоящее имя – Анна Баева) – российская певица и солистка популярной группы "Лицей". Они выступали вместе.

Ранее артист выложил в соцсети цитату: "Люди не так уж и виноваты в том, что мы в них ошибаемся. Они же не заставляют нас видеть их такими, какими мы сами хотим их видеть, а не такими, какими они являются на самом деле". И этим только подогрел слухи о расставании с киевской пианисткой – будто мысленно попрощался с возлюбленной, решили подписчики.

"Съехал от Виталины, не виноватая она, что не такая, какой Вы ее представляли... Вам бы Ларису, только на лет 40 моложе", "Прохор! Как я за Вас рада, что Вы бросили эту поршивую Виталинку", "Все... любовь закончилась... все по сценарию... а жаль, красивая пара была", – отреагировали они.

До этого Шаляпина не раз видели в обществе разных дам. В то время как его возлюбленная Цымбалюк-Романовская показывается то одна, то с известной артисткой Наргиз, он развлекается с бывшей возлюбленной Ларисой Копенкиной – на днях они вдвоем посидели в ресторане. Ранее, когда Виталина отдыхала на курорте, Прохор развлекался в Москве с симпатичной блондинкой.

Полина ДОРОЖКИНА
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