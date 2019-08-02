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"Любовь прошла": Шаляпина засняли с другой

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец проводит время со старыми подругами

Пока Виталина Цымбалюк-Романовская отдыхает в Сочи, Прохор Шаляпин развлекается в Москве. Компанию известного певцу составляла симпатичная блондинка, которая публично поблагодарила его за встречу. Оказалось, что с девушкой любовник бывшей Джигарханяна знаком давно – они вместе участвовали в проекте "Фабрика звезд-6".

Какие отношения между молодыми людьми сейчас неясно, но поклонники давно начали подозревать, что между Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской не все гладко.

Скриншот instagram.com/shalyapin_official

"А где уже Шаляпин? Любовь прошла", "Шаляпин уже разонравился что ли?)", "Давно нет фото с Прохором",

пишут обеспокоенные комментаторы.

На все вопросы пианистка ответила, что их любовь "от временной разлуки становится только крепче".

Еще одним испытанием для пары стало рождение ребенка у бывшей девушки Прохора Шаляпина. Экс-возлюбленная утверждает, что отец ребенка – певец. Цымбалюк– Романовская в это поверить не может и даже угрожает девушке. 

Дарья ПЕТРОВА
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