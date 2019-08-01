"Трое суток не расставались": Бледанс рассказала об отношениях с Киркоровым

Актриса призналась, что не против выйти замуж за певца

Эвелина Бледанс рассказала, что встретилась с Филиппом Киркоровым на одном из мероприятий. Звезда была удивлена поведением артиста, который не покинул площадку сразу после выступления. "Обычно Киркоров выступает и тут же уезжает. Тут спел несколько куплетов вместе с нами, а затем отправились на ужин. Трое суток не расставались!", – поделилась знаменитость.

Связывают ли Бледанс и Киркорова только дружеские отношения – непонятно, слухи об их возможном романе поползли, когда Эвелина выложила совместное фото с Филиппом в социальных сетях. Актриса признается, что не прочь выйти замуж на популярного певца.

"Если позовет, с удовольствием!" А что? Такие союзы имеют право на существование. В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!",

– цитирует Бледанс Starhit.

Сейчас актриса не состоит в отношениях, она не исключает, что может снова сойтись с бывшим мужем. Не против Эвелина и кратковременных связей: они, как утверждает актриса, могут перерасти во что-то большее. Познакомиться со звездой можно в спортивном клубе:

"Если зал хороший, сразу вывод: потенциальный кавалер не бедный, занимается здоровьем, а значит, не импотент-доходяга. Плюс видишь его не в пиджаке, а чуть обнаженным – руки, плечи, попа...",

– рассказала знаменитость.

Ранее "Утро" публиковало самые сексуальные фото Эвелины Бледанс.