"Дешевая": Барановскую унизили после выхода в мини

Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- Царь с Нибиру угрожает войной: в небе над Москвой заметили аномалию
Юлия Барановская поделилась со своими поклонниками снимком с фестиваля "Жара". На фото знаменитость стоит в высоких сапогах и коротком платье, на голове у телеведущей белый парик. Барановская считает, что это один из лучших ее образов, но подписчики с ней категорически не согласны.
В аккаунте Барановской появились десятки негативных комментариев: ее упрекали в отсутствии вкуса и вульгарности. Кто-то сравнил Юлию с Аллой Пугачевой в молодости.
"Ужасно вульгарно", "Наиужаснейший образ", "Ужасный наряд, цвет волос – пергидроль. Дешевый образ", "ужас полная", "Слишком дешевая с таким цветом волос", "Жаль, теряем чистую девушку", "Противно смотреть", "На Аллу Пугачеву похожи",
– унизили звезду.
На защиту Барановской встали преданные поклонники – они считают, что девушка выглядит красиво в любом образе. Телеведущая не в первый раз попадают под раздачу злопыхателей. До этого ее осудили за выход на ковровую дорожку фестиваля "Жара" в "золотых ползунках". За откровенные танцы досталось и певице Юлии Ковальчук.
Еще одним гостем музыкального фестиваля стал Филипп Киркорова. После он улетел в Турцию, где провел ночь с Николаем Басковым.
Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой
Следователь по делу о "покушении" на политика рассказал все, что знает