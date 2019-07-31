"Дешевая": Барановскую унизили после выхода в мини

Звезда появилась перед публикой в странном наряде

Юлия Барановская поделилась со своими поклонниками снимком с фестиваля "Жара". На фото знаменитость стоит в высоких сапогах и коротком платье, на голове у телеведущей белый парик. Барановская считает, что это один из лучших ее образов, но подписчики с ней категорически не согласны.

В аккаунте Барановской появились десятки негативных комментариев: ее упрекали в отсутствии вкуса и вульгарности. Кто-то сравнил Юлию с Аллой Пугачевой в молодости.

"Ужасно вульгарно", "Наиужаснейший образ", "Ужасный наряд, цвет волос – пергидроль. Дешевый образ", "ужас полная", "Слишком дешевая с таким цветом волос", "Жаль, теряем чистую девушку", "Противно смотреть", "На Аллу Пугачеву похожи",

– унизили звезду.

На защиту Барановской встали преданные поклонники – они считают, что девушка выглядит красиво в любом образе. Телеведущая не в первый раз попадают под раздачу злопыхателей. До этого ее осудили за выход на ковровую дорожку фестиваля "Жара" в "золотых ползунках". За откровенные танцы досталось и певице Юлии Ковальчук.

Еще одним гостем музыкального фестиваля стал Филипп Киркорова. После он улетел в Турцию, где провел ночь с Николаем Басковым.