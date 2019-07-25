"Золотые ползунки": Барановскую унизили за выход в смелом наряде

Телеведущей посоветовали заняться спортом

Юлия Барановская появилась на красной ковровой дорожке фестиваля "Жара" в золотом обтягивающем комбинезоне. Смелый наряд подчеркнул все достоинства знаменитости, хотя подписчики Юлии больше обратили внимание на недостатки.

Комментаторы посчитали, что Барановская слишком костлявая и ей пора начать ходить в тренажерный зал, так как ее задняя часть тела выглядит недостаточно хорошо. Кто-то просто посмеялся над нарядом звезды.

"Кости торчат", "Пытается пузик скрывать", "Ну то ли попу надо качать, то ли комбинезон ее сделал плоской", "Немного попки надо бы тебе", "Смелый образ", "Золотые ползунки", "Попы нет", "Очень неудачная одежда", "Вся плоская",

– раскритиковали в комментариях.

На защиту Барановской встали преданные поклонники, которые считают, что телеведущая замечательно выглядит, учитывая, что она родила троих детей. Их отцом является Андрей Аршавин, у которого в 2016 году появился еще один ребенок.

Спортсмен не смог сохранить свой новый брак и в начале июля официально развелся с Алисой Казьминой, которой теперь обязан выплачивать алименты. В жизни девушки, как и у Юлии Барановской, похоже, все налаживается. В своем Instagram Казьмина похвасталась кольцом, усыпанном камнями, которое подарил ей тайный поклонник.