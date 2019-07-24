Едва прикрывшись: Волочкова в странном виде заявилась в монастырь

Артистка надела на себя меха летом

Балерина Анастасия Волочкова посетила мужской Старо-Голутвин монастырь в Коломне. Для поездки в святое место знаменитость выбрала необычный наряд: шубу, туфли на высоком каблуке и джинсы. На штанах балерины было несколько больших дырок, которые она безуспешно пыталась прикрыть платком.

В Коломне Волочкова оказалась не случайно. В конце августа она собирается выступить здесь со своим спектаклем, из-за которого сильно пострадала.



Это не первый выход танцовщицы в экстравагантном образе. До этого Анастасия посетила собачий питомник, где с трудом передвигалась, шатаясь на больших каблуках. Тогда животные были не очень рады Волочковой и облаяли ее.



