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Едва прикрывшись: Волочкова в странном виде заявилась в монастырь

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка надела на себя меха летом

Балерина Анастасия Волочкова посетила мужской Старо-Голутвин монастырь в Коломне. Для поездки в святое место знаменитость выбрала необычный наряд: шубу, туфли на высоком каблуке и джинсы. На штанах балерины было несколько больших дырок, которые она безуспешно пыталась прикрыть платком.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

В Коломне Волочкова оказалась не случайно. В конце августа она собирается выступить здесь со своим спектаклем, из-за которого сильно пострадала.  

Это не первый выход танцовщицы в экстравагантном образе. До этого Анастасия посетила собачий питомник, где с трудом передвигалась, шатаясь на больших каблуках. Тогда животные были не очень рады Волочковой и облаяли ее. 


Дарья ПЕТРОВА
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