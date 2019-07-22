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"Ужаснулась": Волочкова показала бугристую ногу

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
У эпатажной танцовщицы вылезла кость

Анастасия Волочкова призналась, что не жалела сил для создания нового циркового шоу. Репетиции давались ей не просто: балерина устала, ее тело покрыто синяками, а на ноге даже вылезла косточка.

Волочкова не постеснялась показать подписчикам свою бугристую ногу и рассказала, что после изнуряющих тренировок отдыхает с любимым.

"Посмотрела я утром на свои ножки…Ужаснулась как увеличилась от нагрузки косточка на стопе (во второй фото в карусели), <…> Люди. Я так устала…И сегодня позволяю себе выходной с любимым. Спасибо всем, кто понимает, что за успехом всегда большой неимоверный труд",

– написала Анастасия в социальных сетях.

Ранее Анастасия Волочкова не раз рассказывала, как страдает из-за спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". До этого на выступала в Анапе, где покружилась с раздвинутыми ногами над головами россиян. 

Дарья ПЕТРОВА
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