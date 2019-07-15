"Человек не просыхал": Волочкова потребовала на съемках бутылки вина

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Ведущая YouTube-шоу "А поговорить?" Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк откровенно рассказали в программе "Говорящие Головы" о том, что для прекрасной Анастасии Волочковой злоупотребление спиртным действительно стало настоящей проблемой.
"Человек в течение съемок не просыхал. Вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила", -
заявил Лойк.
По словам Ирины, она ездила с Анастасией в Петербург, при этом Волочкова опоздала на вокзал и позабыла свой паспорт, поставив под угрозу срыва всю работу съемочной группы.
"Мне про этого человека все понятно", -
подчеркнула Шихман.
Она добавила, что больше никогда не будет звать балерину в свою программу.
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