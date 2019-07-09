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"Проболтался": стало известно о свадьбе Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Знакомый балерины выдал ее секрет

Журналист Денис Сорокин подловил Анастасия Волочкову после репетиции. Сначала веселая парочка исполнила песню на камеру, а после мужчина сделал неожиданное признание о предстоящем бракосочетании эпатажной танцовщицы.

Волочкову была несколько удивлена происходящим и попросила не выдавать всех секретов, а уже в конце записи приложила к своей голове фату.

"После премьеры у Насти будет свадьба", – сказал Сорокин. "Не выдавай всех секретов", – ответила балерина. "Ну, уже проболтался",

– закончил журналист.

Видеозапись появилась в личном аккаунте журналиста, где комментаторы по-разному отреагировали на предстоящее событие: кто-то порадовалась за Волочкову, кто-то убежден, что все сказанное – просто игра на камеру. 

Ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала на камеру свое необычное умение.

Дарья ПЕТРОВА
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