"Проболтался": стало известно о свадьбе Волочковой

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Журналист Денис Сорокин подловил Анастасия Волочкову после репетиции. Сначала веселая парочка исполнила песню на камеру, а после мужчина сделал неожиданное признание о предстоящем бракосочетании эпатажной танцовщицы.
Волочкову была несколько удивлена происходящим и попросила не выдавать всех секретов, а уже в конце записи приложила к своей голове фату.
"После премьеры у Насти будет свадьба", – сказал Сорокин. "Не выдавай всех секретов", – ответила балерина. "Ну, уже проболтался",
– закончил журналист.
Видеозапись появилась в личном аккаунте журналиста, где комментаторы по-разному отреагировали на предстоящее событие: кто-то порадовалась за Волочкову, кто-то убежден, что все сказанное – просто игра на камеру.
Ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала на камеру свое необычное умение.
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