"Это бомба": Глюкоза устроила "стриптиз" на сцене

Звезда эротично станцевала перед зрителями

Певица Глюкоза поделилась с подписчиками видео со своим выступлением на одном из фестивалей. Артистка назвала свой номер просто: "3,5 минуты жары". Устроить жару на сцене Наташе Ионовой действительно удалось – перед слушателями она появилась в весьма сексуальном наряде: откровенном боди с внушительным декольте и колготках в сетку. Поведение красотки тоже было нескромным: она всячески ласкала себя в танце.

Комментаторы восхищены роскошной фигурой Глюкозы, но считают, что все происходящее было больше похоже на стриптиз, и скоро на Ионову можно будет только смотреть, а звук выключать совсем.

"Какая шикарная фигура", "Танцев больше, чем пения", "Эта песня а-ля Бузова, чему тут все восхищаются?", "Эстетическое наслаждение, но звук лучше выключить", "Секси, такой сладкий голос", "Очень красивая и сексуальная, можно смотреть бесконечно", "Обязательно в трусиках выступать?", "Стриптиз", "Это бомба", "Фигурка, обаяние, да все класс! Кроме песни и манеры исполнения...", "Пошловатый танец",

– прокомментировали горячее выступление в Instagram.

Ранее на Глюкозу набросились из-за смелого снимка в машине, фанаты уверены, что девушка практически не носит нижнее белье.

