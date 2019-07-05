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"Эстетический экстаз": Гагарина свела с ума россиян

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Сексуальный наряд звезды подчеркнул все достоинства фигуры

Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками фотографией в крошечном платье. В переливающемся наряде она появилась на одном из мероприятий, где, по признанию самой знаменитости, он "всех свело с ума".

Поклонники артистки девушку поддержали, но они уверены, что всем понравился не образ Гагариной, а ее потрясающее тело: в комментариях звезду сравнили с куклой Барби из-за длинных ног и тонкой талии.

"Эта фигура всех с ума свела!", "Просто глаз не оторвать, эстетический экстаз", "Платье действительно бомба", "Вы всех сводите с ума", "Нас тоже свело с ума", "Шикарная женщина", "Вы всех с ума сводите, это точно", "Нереальная красота", "Всех свело с ума не платье, а ваша красота",

– прокомментировали в социальных сетях.

В таком сексуальном виде звезда показалась в Париже, где отдыхала вместе с мужем. Звезда рассказала поклонникам, что этот город особенный для ее семьи, ведь именно здесь 6 лет назад ей сделал предложение будущий супруг.

Напомним, звезда вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова в 2014 году. А в 2017 году пара стала родителями девочки, которую назвали Мией. Также у Полины Гагариной есть 11-летний сын от первого брака. 

Дарья ПЕТРОВА
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