"Боль дикая": Волочкова страдает из-за раздвинутых ног

Балерина взялась за освоение новых трюков

Анастасия Волочкова решила продолжить свою работу в цирке и теперь готовится к новому выступлению, где ей предстоит делать фирменные шпагаты в воздухе, держась ногами за полотна. Разучивание новых элементов танцовщице дается непросто: после репетиции, где она с раздвинутыми ногами летала и висела вниз головой, Волочкова почувствовала дикую боль.

Оказалось, что страдает эпатажная звезда из-за того, что подвернула стопу. Всех переживающих за ее здоровье Волочкова утешает – произошедшее ее не остановит.

"Сегодня я так долго отрабатывала один элемент. Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. <…> Но, приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле...Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки",

– рассказывает балерина.

Совсем недавно ей преподнесли интересный подарок – поездку в собачий питомник. Четвероногие невзлюбили Анастасию и громко облаяли ее. А до этого знаменитая танцовщица с раздвинутыми ногами в клетке покружилась прямо над головами изумленных жителей Анапы.