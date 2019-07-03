Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Боль дикая": Волочкова страдает из-за раздвинутых ног

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина взялась за освоение новых трюков

Анастасия Волочкова решила продолжить свою работу в цирке и теперь готовится к новому выступлению, где ей предстоит делать фирменные шпагаты в воздухе, держась ногами за полотна. Разучивание новых элементов танцовщице дается непросто: после репетиции, где она с раздвинутыми ногами летала и висела вниз головой, Волочкова почувствовала дикую боль.

Оказалось, что страдает эпатажная звезда из-за того, что подвернула стопу. Всех переживающих за ее здоровье Волочкова утешает – произошедшее ее не остановит.

"Сегодня я так долго отрабатывала один элемент. Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. <…> Но, приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле...Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки",

– рассказывает балерина.

Совсем недавно ей преподнесли интересный подарок – поездку в собачий питомник. Четвероногие невзлюбили Анастасию и громко облаяли ее. А до этого знаменитая танцовщица с раздвинутыми ногами в клетке покружилась прямо над головами изумленных жителей Анапы. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей