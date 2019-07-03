Сексуальность на пределе: Водонаева снялась без лифчика на улице

Звезде "Дома-2" исполнилось 37 лет

Алена Водонаева родилась 2 июля, но празднует свой день рождения только сейчас, так как находится в США. В Америке девушка устроила сексуальную фотосессию прямо на улице, демонстрируя внушительное декольте. Видно, что на красотке нет нижнего белья.

Водонаева стала известна после участия в главной телестройке страны, где запомнилась зрителям благодаря эффектной внешности и сильному характеру. Сейчас за жизнью Алены через социальные сети следят более 2 млн человек: у одних она вызывает чувство восхищения, у других – острую неприязнь из-за пикантных фото и видео.

Комментаторы восхищаются пышными формами Водонаевой и считают ее одной из самых сексуальных женщин. Сама Алена уверяет, что ее красота – дар природы, которого оказалось даже слишком много: девушке было тяжело носить натуральный объемный бюст, поэтому она решила уменьшить его.

Эффектная внешность пока не помогла найти Водонаевой своего мужчину. На "Доме-2" никто не смог справиться с темпераментом тюменки. За периметром у нее сразу закрутился роман с бизнесменом, за которого она вышла замуж, а затем родила ему сына Богдана. Спустя несколько лет пара развелась, но до сих пор сохраняет хорошие отношения.

Сейчас девушка снова переживает не лучший период – вместе со вторым супругом Алексеем Косинусом они подали заявление на развод. Брак не продлился и двух лет.

Многие подписчики звезды недоумевают, почему у такой красивой девушки не складывается личная жизнь. Кто-то предполагал, что все дело в излишней распущенности Водонаевой, которую она, по их мнению, демонстрирует на видео. Кто-то, наоборот, уверен, что эротичные видео только привлекут достойного мужчину.

Алена Водонаева ни раз подчеркивала, что всегда много работала, чтобы не зависеть от мужчины. Сейчас девушка занимается ведением бизнеса – у звезды "Дома-2" есть свой салон красоты.

Внешности Водонаева уделяет много внимания: говорит, что не ест вредную пищу, не курит и не пьет, а также регулярно занимается спортом. Результат заметен, сотни восторженных пользователей заваливают Алену Водонаеву комплиментами.

"Такая красивая", "Лучше всех", "Очень сексуальная", "Идеальная фигура, эротично и не вульгарно", "Дерзко, и со вкусом", "Огненная красотка", "Такая уверенная в себе", "Сексуальная богиня",

– прокомментировали поклонники.

Ранее "Утро" показало самые эротичные снимки Глюкозы.