Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сексуальность на пределе: Водонаева снялась без лифчика на улице

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезде "Дома-2" исполнилось 37 лет

Алена Водонаева родилась 2 июля, но празднует свой день рождения только сейчас, так как находится в США. В Америке девушка устроила сексуальную фотосессию прямо на улице, демонстрируя внушительное декольте. Видно, что на красотке нет нижнего белья.

Водонаева стала известна после участия в главной телестройке страны, где запомнилась зрителям благодаря эффектной внешности и сильному характеру. Сейчас за жизнью Алены через социальные сети следят более 2 млн человек: у одних она вызывает чувство восхищения, у других – острую неприязнь из-за пикантных фото и видео.

Комментаторы восхищаются пышными формами Водонаевой и считают ее одной из самых сексуальных женщин. Сама Алена уверяет, что ее красота – дар природы, которого оказалось даже слишком много: девушке было тяжело носить натуральный объемный бюст, поэтому она решила уменьшить его.

 

Эффектная внешность пока не помогла найти Водонаевой своего мужчину. На "Доме-2" никто не смог справиться с темпераментом тюменки. За периметром у нее сразу закрутился роман с бизнесменом, за которого она вышла замуж, а затем родила ему сына Богдана. Спустя несколько лет пара развелась, но до сих пор сохраняет хорошие отношения. 

Сейчас девушка снова переживает не лучший период – вместе со вторым супругом Алексеем Косинусом они подали заявление на развод. Брак не продлился и двух лет.

Многие подписчики звезды недоумевают, почему у такой красивой девушки не складывается личная жизнь. Кто-то предполагал, что все дело в излишней распущенности Водонаевой, которую она, по их мнению, демонстрирует на видео. Кто-то, наоборот, уверен, что эротичные видео только привлекут достойного мужчину.

Алена Водонаева ни раз подчеркивала, что всегда много работала, чтобы не зависеть от мужчины. Сейчас девушка занимается ведением бизнеса – у звезды "Дома-2" есть свой салон красоты.

Внешности Водонаева уделяет много внимания: говорит, что не ест вредную пищу, не курит и не пьет, а также регулярно занимается спортом. Результат заметен, сотни восторженных пользователей заваливают Алену Водонаеву комплиментами.

"Такая красивая", "Лучше всех", "Очень сексуальная", "Идеальная фигура, эротично и не вульгарно", "Дерзко, и со вкусом", "Огненная красотка", "Такая уверенная в себе", "Сексуальная богиня",

– прокомментировали поклонники.

Ранее "Утро" показало самые эротичные снимки Глюкозы. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей